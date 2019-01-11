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Дальнее зарубежье 11.01.2019 12:32

МИД РФ обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы

Политика США по формированию альтернативных правительственных структур Венесуэлы является неприкрытым посягательством на суверенитет этой страны, считают в МИД РФ.

"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте дипведомства.

В МИД РФ "обратили внимание на инициативу задействовать в отношении этой страны положения Межамериканской демократической хартии, которую активно продвигает генсекретариат Организации американских государств".

"В качестве "ремарки на полях" хотели бы напомнить, что в свое время после госпереворота на Украине мы предлагали придать универсальный характер принципу недопустимости смены правительства неконституционным путем. К сожалению, тогда ряд стран, в том числе наиболее активные поборники демхартии, выступил против. Видим в этом проявление селективного политизированного подхода к данному принципу", - добавили в дипведомстве.

"Убеждены, что это абсолютно бесперспективный путь. Нельзя провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе. Требуется содействие поиску внутреннего согласия, объединению усилий правительства и оппозиции в интересах снижения напряженности, оздоровления обстановки в стране, управления государством на объединительных началах. Разумеется, при условии, что непреложным для всех политических сил страны будет соблюдение Конституции и действующего законодательства", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Рады, что такую точку зрения разделяют многие наши латиноамериканские друзья. Видим, что в ряде европейских столиц созревает понимание важности нахождения новых формул посредничества в целях содействия возвращению венесуэльских властей и оппозиции за стол переговоров. Это, на наш взгляд, позитивный сигнал", - заключили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ВЕНЕСУЭЛА, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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