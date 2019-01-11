В Сеуле сообщили о возможном визите Си Цзиньпина в КНДР и Южную Корею этой весной

Председатель КНР Си Цзиньпин может отправится в Северную Корею в апреле, а затем в мае посетить Южную Корею, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на лидера правящей южнокорейской Демократической партии Ли Хэ Чана.

"Визит Си Цзиньпина в Северную Корею, вероятно, запланирован на апрель, а в мае, кажется, высока вероятность того, что он поедет в Южную Корею", - заявил Ли Хэ Чан.

Поездка Си Цзиньпина в Северную Корею, если она состоится, станет его первым визитом в эту страну, отмечает агентство. В Южной Корее председатель КНР был с визитом в 2014 году.

Ранее на этой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином. Государственные СМИ Северной Кореи после этого сообщали, что председатель КНР принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР в "удобную дату".