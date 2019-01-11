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В Сеуле сообщили о возможном визите Си Цзиньпина в КНДР и Южную Корею этой весной

Председатель КНР Си Цзиньпин может отправится в Северную Корею в апреле, а затем в мае посетить Южную Корею, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на лидера правящей южнокорейской Демократической партии Ли Хэ Чана.

"Визит Си Цзиньпина в Северную Корею, вероятно, запланирован на апрель, а в мае, кажется, высока вероятность того, что он поедет в Южную Корею", - заявил Ли Хэ Чан.

Поездка Си Цзиньпина в Северную Корею, если она состоится, станет его первым визитом в эту страну, отмечает агентство. В Южной Корее председатель КНР был с визитом в 2014 году.

Ранее на этой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином. Государственные СМИ Северной Кореи после этого сообщали, что председатель КНР принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР в "удобную дату".

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]