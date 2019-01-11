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Транспорт и связь 11.01.2019 11:19

Бакинский международный аэропорт в 2018г увеличил пассажиропоток на 9%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в 2018 году обслужил 4,43 млн пассажиров, что на 9% больше показателя 2017 года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"За отчетный период на долю AZAL пришлось 1 млн 89 тыс. тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г.) – 442 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении.

В 2018 году на международных рейсах перевезено 3,81 млн пассажиров (86% от пассажиропотока). От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 33,4%, Buta Airways – 11,6%, иностранных компаний – 55%.

В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает более 30 авиакомпаний по свыше 40 направлениям. В десятку самых популярных международных направлений в 2018 году вошли Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Шарджа, Тегеран, Багдад, Тбилиси, Доха и Тель-Авив. По этим направлениям совершили полеты 2,7 млн. пассажиров.

В десятке авиакомпаний по международному пассажиропотоку за 2018 года, помимо AZAL и Buta Airways, также вошли Turkish Airlines, FlyDubai, «Аэрофлот», МАУ (Международные авиалинии Украины), Air Arabia, S7 Airlines, Qatar Airways, Utair, Lufthansa и SCAT, которые суммарно обслужили 1,15 млн. пассажиров.
Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м. В 2017 году бакинский аэропорт обслужил 4,06 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТ, ПАССАЖИРОПОТОК, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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