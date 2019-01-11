Азербайджан с февраля внедрит таможенные пошлины на импорт энергетических напитков

Кабинет министров Азербайджана утвердил новые таможенные пошлины на импорт энергетических напитков, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно постановлению, ставка таможенной пошлины на импорт одного литра безалкогольного энергетического напитка составит $0,3, для безалкогольных энергетических напитков, изготовленных на основе фруктовых или овощных соков, ставка составит 15% от стоимости товара. При этом обязательно условие, что ставка не будет составлять меньше $0,7 за литр (данная ставка действует до 15 декабря 2019 года).
Ставка таможенной пошлины за каждый литр алкогольных энергетиков составит $2.
Кроме того, Кабмин повысил ставку таможенной пошлины на импорт табачной продукции. В частности, таможенная пошлина за каждую тысячу сигар и сигарилл с содержанием табака, а также за каждую тысячу сигар, сигарилл и сигарет с заменителем табака установлена в размере $0,5.
Таможенная пошлина для жидкостей от электронных сигарет установлена в размере $1 за каждый килограмм.
Решение Кабмина вступит в силу через 30 дней со дня подписания, т.е. с 8 февраля.
А. Мамедов
МИД Азербайджана приветствует включение Словакией карабахского урегулирования в приоритеты в период председательства в ОБСЕ
Госпогранслужба Азербайджана продемонстрировала Алиеву новые израильские ударные БПЛА Sky Striker
Президент Алиев утвердил изменения в законодательстве, регламентирующие сроки проведения президентских выборов
В Азербайджан в 2018 году из-за рубежа осуществлена реадмиссия около 500 человек - глава ГМС
Германия признана лучшей страной мира для экспатов - HSBC
Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Американские специалисты посетят Турцию, чтобы обсудить С-400 - СМИ
МИД РФ обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы
В Сеуле сообщили о возможном визите Си Цзиньпина в КНДР и Южную Корею этой весной
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»