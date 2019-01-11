Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 11° 14 Янв

Бизнес и законодательство 11.01.2019 11:36

Азербайджан с февраля внедрит таможенные пошлины на импорт энергетических напитков

Кабинет министров Азербайджана утвердил новые таможенные пошлины на импорт энергетических напитков, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно постановлению, ставка таможенной пошлины на импорт одного литра безалкогольного энергетического напитка составит $0,3, для безалкогольных энергетических напитков, изготовленных на основе фруктовых или овощных соков, ставка составит 15% от стоимости товара. При этом обязательно условие, что ставка не будет составлять меньше $0,7 за литр (данная ставка действует до 15 декабря 2019 года).

Ставка таможенной пошлины за каждый литр алкогольных энергетиков составит $2.

Кроме того, Кабмин повысил ставку таможенной пошлины на импорт табачной продукции. В частности, таможенная пошлина за каждую тысячу сигар и сигарилл с содержанием табака, а также за каждую тысячу сигар, сигарилл и сигарет с заменителем табака установлена в размере $0,5.

Таможенная пошлина для жидкостей от электронных сигарет установлена в размере $1 за каждый килограмм.

Решение Кабмина вступит в силу через 30 дней со дня подписания, т.е. с 8 февраля.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАБМИН, ПОШЛИНЫ, ТАМОЖЕННЫЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]