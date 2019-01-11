Азербайджан с февраля внедрит таможенные пошлины на импорт энергетических напитков

Кабинет министров Азербайджана утвердил новые таможенные пошлины на импорт энергетических напитков, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно постановлению, ставка таможенной пошлины на импорт одного литра безалкогольного энергетического напитка составит $0,3, для безалкогольных энергетических напитков, изготовленных на основе фруктовых или овощных соков, ставка составит 15% от стоимости товара. При этом обязательно условие, что ставка не будет составлять меньше $0,7 за литр (данная ставка действует до 15 декабря 2019 года).

Ставка таможенной пошлины за каждый литр алкогольных энергетиков составит $2.

Кроме того, Кабмин повысил ставку таможенной пошлины на импорт табачной продукции. В частности, таможенная пошлина за каждую тысячу сигар и сигарилл с содержанием табака, а также за каждую тысячу сигар, сигарилл и сигарет с заменителем табака установлена в размере $0,5.

Таможенная пошлина для жидкостей от электронных сигарет установлена в размере $1 за каждый килограмм.

Решение Кабмина вступит в силу через 30 дней со дня подписания, т.е. с 8 февраля.

А. Мамедов