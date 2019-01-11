Azercell с 12 февраля повышает тарифы на смс-сообщения до 0,05 манат

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom» с 12 февраля 2019 года повышает тарифы на смс-сообшения до 0,05 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
«С 12 февраля 2019 года стоимость отправки одного смс-сообщения для абонентов нефактурной линии, использующих тарифные пакеты “Azercelim”, “Bizimkiler”, “Her yere”, “GencSim”, “Bolge” и для абонентов фактурной линии тарифных пакетов “Bizimkiler”, “Her yere”, “Aile Tarif” и “Biznes200» повышаются на 66,6% - до 0,05 манатов», - отметили в компании.
Для абонентов тарифных пакетов “Telebe 1-liyi”, “Hedsiz”, “Hedsiz zeng”, “SOCAR”, “Mediacell» и “Dovletcell” стоимость отправки одного смс-сообшения повысится в 2,5 раза - до 0,05 манатов.
Кроме того, до 0,05 манатов повысятся тарифы на отправку одного смс-сообщения для абонентов тарифных пакетов “GencOl” и “Kombo”.
ООО Azercell Telekom было учреждено 19 января 1996 года. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании превышает 4,5 млн.
Н.Аббасова
МИД Азербайджана приветствует включение Словакией карабахского урегулирования в приоритеты в период председательства в ОБСЕ
Госпогранслужба Азербайджана продемонстрировала Алиеву новые израильские ударные БПЛА Sky Striker
Президент Алиев утвердил изменения в законодательстве, регламентирующие сроки проведения президентских выборов
В Азербайджан в 2018 году из-за рубежа осуществлена реадмиссия около 500 человек - глава ГМС
Германия признана лучшей страной мира для экспатов - HSBC
Президент Азербайджана распорядился обеспечить координацию в сфере инновационного развития
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Американские специалисты посетят Турцию, чтобы обсудить С-400 - СМИ
МИД РФ обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы
В Сеуле сообщили о возможном визите Си Цзиньпина в КНДР и Южную Корею этой весной
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»