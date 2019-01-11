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Транспорт и связь 11.01.2019 11:38

Azercell с 12 февраля повышает тарифы на смс-сообщения до 0,05 манат

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom» с 12 февраля 2019 года повышает тарифы на смс-сообшения до 0,05 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«С 12 февраля 2019 года стоимость отправки одного смс-сообщения для абонентов нефактурной линии, использующих тарифные пакеты “Azercelim”, “Bizimkiler”, “Her yere”, “GencSim”, “Bolge” и для абонентов фактурной линии тарифных пакетов “Bizimkiler”, “Her yere”, “Aile Tarif” и “Biznes200» повышаются на 66,6% - до 0,05 манатов», - отметили в компании.

Для абонентов тарифных пакетов “Telebe 1-liyi”, “Hedsiz”, “Hedsiz zeng”, “SOCAR”, “Mediacell» и “Dovletcell” стоимость отправки одного смс-сообшения повысится в 2,5 раза - до 0,05 манатов.

Кроме того, до 0,05 манатов повысятся тарифы на отправку одного смс-сообщения для абонентов тарифных пакетов “GencOl” и “Kombo”.

ООО Azercell Telekom было учреждено 19 января 1996 года. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании превышает 4,5 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERCELL, ТАРИФЫ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]