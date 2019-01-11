Azercell с 12 февраля повышает тарифы на смс-сообщения до 0,05 манат

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom» с 12 февраля 2019 года повышает тарифы на смс-сообшения до 0,05 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«С 12 февраля 2019 года стоимость отправки одного смс-сообщения для абонентов нефактурной линии, использующих тарифные пакеты “Azercelim”, “Bizimkiler”, “Her yere”, “GencSim”, “Bolge” и для абонентов фактурной линии тарифных пакетов “Bizimkiler”, “Her yere”, “Aile Tarif” и “Biznes200» повышаются на 66,6% - до 0,05 манатов», - отметили в компании.

Для абонентов тарифных пакетов “Telebe 1-liyi”, “Hedsiz”, “Hedsiz zeng”, “SOCAR”, “Mediacell» и “Dovletcell” стоимость отправки одного смс-сообшения повысится в 2,5 раза - до 0,05 манатов.

Кроме того, до 0,05 манатов повысятся тарифы на отправку одного смс-сообщения для абонентов тарифных пакетов “GencOl” и “Kombo”.

ООО Azercell Telekom было учреждено 19 января 1996 года. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании превышает 4,5 млн.

Н.Аббасова