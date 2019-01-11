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Бизнес и законодательство 11.01.2019 11:50

Азербайджан с февраля повышает акцизы на импорт табачной продукции

Кабинет министров Азербайджана принял решение о повышении ставков акцизов на импорт табачной продукции.

Постановлением кабмина, акцизы на импорт сигар составят 1 манат за 1 штуку (в настоящее время 20 манат за 1 тыс. штук), сигарет – 28 манат за 1 тыс. штук (в настоящее время 12 манат), сигарилл – 20 манатов за 1 тыс. штук (в настоящее время 10 манат).

Аналогичные ставки установлены и на импорт сигар, сигарилл и сигарет с заменителем табака. Кроме того, введен акциз на импорт жидкости для электронных сигарет – 20 манат за 1 литр.

Решением кабмина также вводятся новые ставки акцизного налога на импорт энергетических напитков. Для безалкогольных энергетиков акцизный налог составит 3 маната за 1 литр, для алкогольных – 2 маната за каждый литр.

Решение Кабмина вступит в силу через 30 дней со дня подписания, т.е. с 8 февраля.

А.Мамедов

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Тэги: СИГАРЕТЫ, АКЦИЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]