Азербайджан с февраля повышает акцизы на импорт табачной продукции

Кабинет министров Азербайджана принял решение о повышении ставков акцизов на импорт табачной продукции.
Постановлением кабмина, акцизы на импорт сигар составят 1 манат за 1 штуку (в настоящее время 20 манат за 1 тыс. штук), сигарет – 28 манат за 1 тыс. штук (в настоящее время 12 манат), сигарилл – 20 манатов за 1 тыс. штук (в настоящее время 10 манат).
Аналогичные ставки установлены и на импорт сигар, сигарилл и сигарет с заменителем табака. Кроме того, введен акциз на импорт жидкости для электронных сигарет – 20 манат за 1 литр.
Решением кабмина также вводятся новые ставки акцизного налога на импорт энергетических напитков. Для безалкогольных энергетиков акцизный налог составит 3 маната за 1 литр, для алкогольных – 2 маната за каждый литр.
Решение Кабмина вступит в силу через 30 дней со дня подписания, т.е. с 8 февраля.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»