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Макроэкономика 11.01.2019 12:01

Президент Алиев обсудил с правительством итоги социально-экономического развития Азербайджана за 2018 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел расширенное заседание кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития республики в 2018 году, сообщает сайт главы государства.

На заседании выступили министры финансов Самир Шарифов, труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАБМИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]