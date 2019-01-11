Президент Алиев обсудил с правительством итоги социально-экономического развития Азербайджана за 2018 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел расширенное заседание кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития республики в 2018 году, сообщает сайт главы государства.

На заседании выступили министры финансов Самир Шарифов, труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

Р.Бабаев