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В ЕС разочарованы подтверждением приговора журналистам Reuters в Мьянме

Решение суда в Мьянме, подтверждающее приговор журналистам Reuters Ва Лону и Кья Со Оо, осужденных к семи годам лишения свободы - упущенная возможность исправить ошибку, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Это еще один шаг назад от свободы СМИ, права общественности на информацию и верховенства закона", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, постановление вызывает серьезные сомнения в независимости судебной системы Мьянмы и основано на законах, противоречащих международным стандартам в области прав человека.

В заявлении отмечается, что, как и во время каждого слушания первоначального судебного разбирательства, дипломаты Европейского союза и государств-членов ЕС были в числе многих международных наблюдателей на апелляционном суде и внимательно следили за ходом разбирательства.

Этот вопрос постоянно был адресован правительству Мьянмы, и в ЕС рассчитывают, что президент страны устранит эту несправедливость и обеспечит вместе с правительством условия, позволяющие прессе выполнять свою функцию в качестве основной опоры демократии, заявил представитель ЕВС.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, МЬЯНМА, ЖУРНАЛИСТЫ, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]