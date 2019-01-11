В ЕС разочарованы подтверждением приговора журналистам Reuters в Мьянме

Решение суда в Мьянме, подтверждающее приговор журналистам Reuters Ва Лону и Кья Со Оо, осужденных к семи годам лишения свободы - упущенная возможность исправить ошибку, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Это еще один шаг назад от свободы СМИ, права общественности на информацию и верховенства закона", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.
По словам представителя ЕВС, постановление вызывает серьезные сомнения в независимости судебной системы Мьянмы и основано на законах, противоречащих международным стандартам в области прав человека.
В заявлении отмечается, что, как и во время каждого слушания первоначального судебного разбирательства, дипломаты Европейского союза и государств-членов ЕС были в числе многих международных наблюдателей на апелляционном суде и внимательно следили за ходом разбирательства.
Этот вопрос постоянно был адресован правительству Мьянмы, и в ЕС рассчитывают, что президент страны устранит эту несправедливость и обеспечит вместе с правительством условия, позволяющие прессе выполнять свою функцию в качестве основной опоры демократии, заявил представитель ЕВС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»