В ЕС разочарованы подтверждением приговора журналистам Reuters в Мьянме

Решение суда в Мьянме, подтверждающее приговор журналистам Reuters Ва Лону и Кья Со Оо, осужденных к семи годам лишения свободы - упущенная возможность исправить ошибку, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Это еще один шаг назад от свободы СМИ, права общественности на информацию и верховенства закона", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, постановление вызывает серьезные сомнения в независимости судебной системы Мьянмы и основано на законах, противоречащих международным стандартам в области прав человека.

В заявлении отмечается, что, как и во время каждого слушания первоначального судебного разбирательства, дипломаты Европейского союза и государств-членов ЕС были в числе многих международных наблюдателей на апелляционном суде и внимательно следили за ходом разбирательства.

Этот вопрос постоянно был адресован правительству Мьянмы, и в ЕС рассчитывают, что президент страны устранит эту несправедливость и обеспечит вместе с правительством условия, позволяющие прессе выполнять свою функцию в качестве основной опоры демократии, заявил представитель ЕВС.