МИД не комментирует снятие ограничений на число дипломатов США в Минске

Министерство иностранных дел Беларуси не комментирует информацию о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске, подтверждает контакты с Госдепартаментом США.
"Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством министерства иностранных дел Беларуси и госдепартаментом США", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
"Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается", - подчеркнул пресс-секретарь.
Он отметил, что "в ходе этих разговоров обсуждались различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможности их улучшения".
Американский журнал Foreign Policy в пятницу со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уведомил в телефонном разговоре помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла, что Беларусь готова снять ограничения на число дипломатов США в Минске.
С 2008 года в Беларуси нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".
Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.
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