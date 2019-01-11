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СНГ 11.01.2019 14:34

МИД не комментирует снятие ограничений на число дипломатов США в Минске

Министерство иностранных дел Беларуси не комментирует информацию о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске, подтверждает контакты с Госдепартаментом США.

"Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством министерства иностранных дел Беларуси и госдепартаментом США", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что "в ходе этих разговоров обсуждались различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможности их улучшения".

Американский журнал Foreign Policy в пятницу со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уведомил в телефонном разговоре помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла, что Беларусь готова снять ограничения на число дипломатов США в Минске.

С 2008 года в Беларуси нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, МИД, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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