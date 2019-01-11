МИД не комментирует снятие ограничений на число дипломатов США в Минске

Министерство иностранных дел Беларуси не комментирует информацию о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске, подтверждает контакты с Госдепартаментом США.

"Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством министерства иностранных дел Беларуси и госдепартаментом США", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что "в ходе этих разговоров обсуждались различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможности их улучшения".

Американский журнал Foreign Policy в пятницу со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уведомил в телефонном разговоре помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла, что Беларусь готова снять ограничения на число дипломатов США в Минске.

С 2008 года в Беларуси нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.