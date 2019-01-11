Киргизия видит в ШОС площадку для создания доверительных отношений между членами организации - президент

Киргизия рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве площадки для укрепления доверительных отношений между странами-участницами организации, видит необходимость в усилении совместного противодействия экстремизму и терроризму, укреплении авторитета организации на международной арене, заявил в пятницу киргизский президент Сооронбай Жээнбеков.
Как сообщили в пресс-службе президента Киргизии, С.Жээнбеков провел совещание по вопросам организации Совета глав государств-членов ШОС, который пройдет в Бишкеке 14-15 июня.
Он отметил, что "все планируемые мероприятия в рамках организации являются важным событием".
"Должно быть уделено особое внимание укреплению авторитета ШОС на международной арене, усилению сотрудничества по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков, углублению политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного, инвестиционного сотрудничества", - заявил С.Жээнбеков.
Он отметил, что Киргизия видит в ШОС площадку для установления взаимодоверительных отношений и развития сотрудничества.
"Авторитет ШОС с каждым годом укрепляется и растет. Основой организации является единство государств участников, доверительное партнерство и взаимоуважение", - сказал С.Жээнбеков.
Председательство в ШОС перешло к Киргизии в июне 2018 года на очередном саммите глав государств-членов организации в Циндао.
В рамках председательства в ШОС в Киргизии пройдут заседание секретарей Совета безопасности стран ШОС, Совет министров иностранных дел стран организации, Совет министров обороны ШОС, бизнес-форум и другие события.
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