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Дальнее зарубежье 11.01.2019 14:12

В суды нескольких городов ФРГ поступили письма с угрозой взрыва

Полиция в нескольких германских городах обыскивает здания суда, куда по электронной почте поступили послания о заложенных бомбах, передает в пятницу "Дойче велле".

По данным сайта радиостанции, речь идет о таких городах как Потсдам (земля Бранденбург), Магдебург (Саксония-Анхальт), Эрфурт (Тюрингия) в восточной части ФРГ, а также о Висбадене (Гессен) на западе Германии и Киле (Шлезвиг-Гольштейн) на севере страны.

При этом в здании суда в Висбадене уже обнаружен подозрительный сверток.

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Тэги: ФРГ, ГОРОДА, БОМБА, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]