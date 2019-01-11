Рост ВВП Азербайджана в 2018 году ускорился до 1,4% - президент Алиев

Рост ВВП Азербайджана в 2018 году составил 1,4%, заявил президент Ильхам Алиев.
«Рост ВВП Азербайджана в 2018 году составил 1,4%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 1,8%», - заявил президент И.Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию страны в 2018 году.
Слова президента приводит государственный телеканал AzTV.
Глава государства отметил, что рост промпроизводства в 2018 году составил 1,5%, производства продукции АПК - 4,6%, валютные резервы по итогам года составили $45 млрд.
Президент добавил, что в 2018 году в Азербайджане было открыто 118 тыс. новых рабочих мест.
И.Алиев подчеркнул, что 2018 год в Азербайджане был «годом глубоких реформ», страна динамично развивалась.
Рост ВВП Азербайджана в 2017 году составил 0,1%.
А.Азизов
Президент Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской автономной республики
Азербайджанская община Карабаха рассчитывает в 2019 году на деоккупацию территорий Азербайджана - глава общины
Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий – президент Алиев
Сотрудники Госслужбы занятости привлечены к уголовной ответственности за получение взятки - Генпрокуратура
Apple представит три модели iPhone в 2019 г., сохранит модель с LCD-экраном - СМИ
Президент Алиев объявил 2019 год в Азербайджане "Годом Насими"
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Франция может провести повторное расследование дела Danske Bank
В британском правительстве опасаются срыва сроков по Brexit - СМИ
Лидер ИГИЛ в восточной афганской провинции Нангархар ликвидирован в ходе авиаудара - Минобороны
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»