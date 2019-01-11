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Макроэкономика 11.01.2019 14:13

Рост ВВП Азербайджана в 2018 году ускорился до 1,4% - президент Алиев

Рост ВВП Азербайджана в 2018 году составил 1,4%, заявил президент Ильхам Алиев.

«Рост ВВП Азербайджана в 2018 году составил 1,4%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 1,8%», - заявил президент И.Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию страны в 2018 году.

Слова президента приводит государственный телеканал AzTV.

Глава государства отметил, что рост промпроизводства в 2018 году составил 1,5%, производства продукции АПК - 4,6%, валютные резервы по итогам года составили $45 млрд.

Президент добавил, что в 2018 году в Азербайджане было открыто 118 тыс. новых рабочих мест.

И.Алиев подчеркнул, что 2018 год в Азербайджане был «годом глубоких реформ», страна динамично развивалась.

Рост ВВП Азербайджана в 2017 году составил 0,1%.

А.Азизов

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Тэги: ВВП, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]