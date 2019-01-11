Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий – президент Алиев

Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
«Азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией своих территорий», - цитирует И.Алиева государственный телеканал АзТВ.
По его словам, Азербайджан в 2018 году достиг значительных военных успехов, вернув в результате успешной Нахчыванской операции под свой полный контроль 11 тыс. га территории.
Глава государства назвал 2018 год успешным для Азербайджана, подчеркнув, что, несмотря на происходящие в регионе и в мире процессы, республика продолжила свое всестороннее и динамичное развитие.
Президент отметил, что в 2019 году будет принята четвертая Госпрограмма по социально-экономическому развитию регионов.
И.Алиев отметил стабильное общественно-политическое положение в стране, а также успехи во внешнеполитической сфере.
По его словам, за исключением Армении, Азербайджан наладил отношения высокого уровня со всеми соседними государствами. Президент подчеркнул значение документа о приоритетах партнерства с Европейским Союзом. Кроме этого, по его мнению, подписанная в августе прошлого года Конвенция о правовом статусе Каспия учитывает интересы Азербайджана.
И.Алиев добавил, что Азербайджан с 2019 года будет председательствовать в Движении Неприсоединения.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»