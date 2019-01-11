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Карабахский конфликт 11.01.2019 14:29

Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий – президент Алиев

Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

«Азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией своих территорий», - цитирует И.Алиева государственный телеканал АзТВ.

По его словам, Азербайджан в 2018 году достиг значительных военных успехов, вернув в результате успешной Нахчыванской операции под свой полный контроль 11 тыс. га территории.

Глава государства назвал 2018 год успешным для Азербайджана, подчеркнув, что, несмотря на происходящие в регионе и в мире процессы, республика продолжила свое всестороннее и динамичное развитие.

Президент отметил, что в 2019 году будет принята четвертая Госпрограмма по социально-экономическому развитию регионов.

И.Алиев отметил стабильное общественно-политическое положение в стране, а также успехи во внешнеполитической сфере.

По его словам, за исключением Армении, Азербайджан наладил отношения высокого уровня со всеми соседними государствами. Президент подчеркнул значение документа о приоритетах партнерства с Европейским Союзом. Кроме этого, по его мнению, подписанная в августе прошлого года Конвенция о правовом статусе Каспия учитывает интересы Азербайджана.

И.Алиев добавил, что Азербайджан с 2019 года будет председательствовать в Движении Неприсоединения.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОЛИТИКА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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