Консорциум TAP закрыл финансирование проекта в размере 3,9 млрд евро

Консорциум по строительству Транс-Адриатического газопровода (TAP) закрыл финансирование проекта на сумму 3,9 млрд евро, говорится в сообщении консорциума.

«Являясь одним из стратегических проектов в Европе, TAP в декабре 2018 года успешно закрыл финансирование проекта, получив 3,9 млрд евро», - отмечается в информации.

По информации консорциума, в рамках проекта привлечено 3 млрд 765 млн. евро со сроком погашения 16,5 лет. Финансирование TAP предоставлено группой из 17 коммерческих банков и экспортных кредитных агентств: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 1 млрд евро, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - 700 млн евро, коммерческими банками – 635 млн евро, bpifrance - 450 млн евро, Euler Hermes - 280 млн евро и Sace - 700 млн евро.

Ранее расходы полностью финансировались акционерами TAP: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

«Теперь, когда финансирование проекта завершено, TAP может перейти к завершению строительства и к поставке газа со Стадии-2 разработки месторождения Шах- Дениз в 2020 году», - отметил управляющий директор консорциума TAP Лука Шиппати, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Европейский инвестиционный банк признает важный вклад в повышение энергетической безопасности Европы, который обеспечит Транс-Адриатический трубопровод, и выделил 700 млн евро на его реализацию», - отметил отвечающий за энергетику вице-президент ЕИБ Эндрю Макдауэлл.

«Транс-Адриатический газопровод заложит основу для интегрированного рынка газа в Юго-Восточной Европе и повысит стратегический статус региона как энергетического центра. Мы считаем, что газ остается важным переходным топливом в этом регионе, которое может помочь вытеснить уголь и способствовать проникновению возобновляемых источников энергии», - заявила управляющий директор ЕБРР по устойчивой инфраструктуре Нандита Паршад.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Н.Аббасова