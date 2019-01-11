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Регион 11.01.2019 15:46

В Грузии от вируса "свиного гриппа" скончались еще два человека - СМИ

В Грузии за прошедшие сутки от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А) скончались еще два человека, сообщают в пятницу грузинские СМИ.

В сообщениях отмечается, что 24-летний мужчина скончался в Кутаиси, в Батуми от гриппа умер 63-летний мужчина.

В обоих случаях врачи причиной смерти называют предположительно вирус H1N1. По словам медиков, они поздно обратились за медицинской помощью.

В Минздраве Грузии подтвердили журналистам смерть двух человек, однако отметили, что смогут официально подтвердить наличие у погибших пациентов вируса "свиного гриппа" после лабораторной экспертизы, результаты которой станут известны в ближайшие часы.

Накануне в Минздраве Грузии официально подтвердили 13 смертей от вируса H1N1. В случае подтверждения двух последних случаев, число жертв "свиного гриппа" в стране увеличится до 15.

В большинстве смертельных случаев заболевания вирусом H1N1 в Грузии речь идет о людях в возрасте до 40 лет. Одна из умерших находилась на 38-ой неделе беременности. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. Медики заявляют, что большинство умерших от вируса поздно обратились за медицинской помощью и имели сопутствующие хронические заболевания.

Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе в пятницу распорядился обеспечить бесплатную выдачу всем грузинским гражданам в случае соответствующего назначения лечащим врачом противовирусного препарата "Тамифлю".

В распространенном пресс-службой премьер-министра сообщении говорится, что данное решение принято с целью превенции и сокращения уровня заболеваемости сезонным гриппом.

Ранее данный препарат бесплатно выдавался беременным и социально незащищенным лицам. При этом СМИ сообщали о возросшей в несколько раз цене на "Тамифлю" в аптеках. Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко призвал аптечные сети проявить ответственность и снизить цены на данный препарат.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРИПП, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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