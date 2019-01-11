Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионаже

Гражданин Китая, являющийся топ-менеджером Huawei, задержан в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР, сообщают в пятницу польские СМИ со ссылкой на заявление замглавы разведслужбы Польши.

Вместе с ним также задержан и гражданин Польши, ранее работавший в службе внутренней безопасности страны. Они проведут под стражей минимум три недели.

Известно, что задержанный гражданин Китая - высокопоставленный сотрудник компании Huawei. Более подробных данных о нем и его роли в компании не приводится.

По данным польского телевидения, сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также - в здании телекоммуникационного регулятора Польши.

В Huawei заявили, что знают о задержании гражданина КНР, действительно являющегося сотрудником компании.

Компания Orange Polska заявила о готовности сотрудничать с властями Польши в рамках расследования.

В декабре в Канаде по запросу властей США задержали Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei. В США ее обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Позднее она была отпущена под залог в $7,5 млн.