Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна просят следствие о прекращении уголовного преследования

Адвокаты экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, обратились в Специальную следственную службу республики с ходатайством о прекращении уголовного преследования.

"9 января адвокаты направили в Специальную следственную службу Армении ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Р.Кочаряна, учитывая, что статья 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя) не может быть применена", - сообщили журналистам в пятницу в офисе адвокатов экс-президента.

В ходатайстве отмечается, что обвинение и уголовное преследование в отношении Р.Кочаряна осуществлено с "грубым нарушением" закона, в частности, нарушены права о личной свободе и неприкосновенности, предусмотренные Европейской конвенцией о защите прав человека и Конституцией Армении.

"Нарушена статья 72 Конституции Армении, согласно которой никто не может быть осужден за такое действие или бездействие, которое в момент совершения не являлось преступлением. Не может быть также назначено более строгое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения преступления", - говорится в ходатайстве.

"Уголовное преследование в отношении Р.Кочаряна не имеет правовых основ, поскольку ему не может быть предъявлено обвинение по статье 300.1 в связи с событиями 2008 года. Необходимо учесть, что данная статья была дополнена в 2009 году. Предусмотренный в статье 300.1 состав преступления не существовал во время событий февраля-марта 2008 года, а утверждение органа предварительного следствия о том, что статья 300.1 идентична со статьей 300 УК Армении (узурпация власти), неверно", - отмечается в документе.

Как сообщалось, в минувший четверг судья по делу экс-президента Армении Р.Кочаряна Нелли Багдасарян заявила о самоотводе.

В среду судебное заседание по рассмотрению ходатайства адвокатов экс-президента Армении об изменении ему меры пресечения и освобождении под залог было перенесено на четверг, поскольку следователь и прокурор на заседании ходатайствовали о самоотводе судьи Н.Багдасарян.

Слушания по делу Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в Армении, будут возобновлены после того, как станет известно имя нового судьи.

Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря 2018 года. В первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

После ареста 7 декабря руководитель офиса Р.Кочаряна Виктор Согомонян зачитал обращение экс-президента, в котором он заявил о "политическом преследовании со стороны действующих властей". "Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи", - говорится, в частности, в заявлении экс-президента Армении.

Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении в Ереване.

Уголовное дело против Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране, касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".