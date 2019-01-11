SOCAR 17 января осуществит очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 17 января 2019 года осуществит девятый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

«Держателям облигаций SOCAR 17 января будут выплачены первые в 2019 году проценты на общую сумму $1,25 млн. Эти средства будут перечислены на банковские счета держателей облигаций, которыми они могут воспользоваться по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

По данным SOCAR Capital, до сих пор держателям облигаций Госненфтекомпании было осуществлено восемь выплат по процентам на общую сумму $10 млн.

«С учетом предстоящего платежа держатели облигаций SOCAR заработают $11,25 млн», - подчеркивается в информации.

По данным компании, объем сделок по корпоративным облигациям компании SOCAR на вторичном рынке превысил $170 млн. Количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже в 2018 году превысило 800.

«На облигации SOCAR приходится 24% доли всего рынка облигаций в Азербайджане и 87% доли рынка корпоративных облигаций»,- подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Н.Аббасова