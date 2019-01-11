Макрон из-за напряженного рабочего графика не примет участие в Давосском форуме

Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давос, сообщает в пятницу газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский лидер не примет участие в работе форума из-за напряженного графика. В частности, он планирует отслеживать ситуацию в стране из-за протестов "желтых жилетов".

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет в Давос. По его словам, решение отменить поездку на форум он принял из-за разногласий с Демократической партией. "Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум", - написал он на странице в Twitter.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 27 января.

Французские "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Их цель - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.