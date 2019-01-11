Инфляция в Азербайджане в декабре составила 0,8%, среднегодовая инфляция - 2,3%

Инфляция в Азербайджане в декабре 2018 года составила 0,8% против роста цен на 0,6% в ноябре, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в декабре 2018 года составила 0,8%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, непродовольственные товары – на 0,2%, тарифы на услуги населению – на 0,1%", - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец декабря составила 2,3% (на конец ноября 2018 года – 2,3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец декабря составила 1,7%, по непродовольственным товарам – 2,6%, услугам – 2,7%.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозировало среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»