Инфляция в Азербайджане в декабре составила 0,8%, среднегодовая инфляция - 2,3%

Инфляция в Азербайджане в декабре 2018 года составила 0,8% против роста цен на 0,6% в ноябре, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в декабре 2018 года составила 0,8%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, непродовольственные товары – на 0,2%, тарифы на услуги населению – на 0,1%", - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец декабря составила 2,3% (на конец ноября 2018 года – 2,3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец декабря составила 1,7%, по непродовольственным товарам – 2,6%, услугам – 2,7%.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозировало среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.

Б.Рустамбеков