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Инфраструктура и тендеры 11.01.2019 16:15

Инфляция в Азербайджане в декабре составила 0,8%, среднегодовая инфляция - 2,3%

Инфляция в Азербайджане в декабре 2018 года составила 0,8% против роста цен на 0,6% в ноябре, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в декабре 2018 года составила 0,8%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, непродовольственные товары – на 0,2%, тарифы на услуги населению – на 0,1%", - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец декабря составила 2,3% (на конец ноября 2018 года – 2,3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец декабря составила 1,7%, по непродовольственным товарам – 2,6%, услугам – 2,7%.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозировало среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАНА, ИНФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]