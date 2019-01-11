Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.01.2019 17:45

США организуют в Польше саммит по Ближнему Востоку в феврале - Помпео

Соединенные Штаты в феврале проведут в Польше международный саммит, посвященный миру и стабильности на Ближнем Востоке и влиянию Ирана на регион, сообщает в пятницу Fox News со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

"Мы соберем вместе десятки стран мира. Страны соберутся, чтобы сфокусировать внимание на свободе, мире, безопасности и стабильности Ближнего Востока, включая важный элемент - достижения гарантии, что Иран не будет оказывать дестабилизирующее влияние в регионе", - сказал М.Помпео.

Саммит состоится в Польше 13-14 февраля. В нем примут участие страны Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОЛЬША, БЛИЖВОСТОК, САММИТ


Похожие новости


Шеф Пентагона пообещал Польше поддержку в противосиянии России Планы Польши разместить у себя дивизию Вооружённых сил США вынуждают РФ принимать ответные меры - Шойгу Трамп задумался о размещении в Польше постоянной американской военной базы Госдеп США приветствовал подписание контракта на поставки Польше американских ракет Трамп: Польша и ее соседи не должны быть заложниками одного поставщика энергии В России следят за переговорами Польши и США о поставках газа - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]