США организуют в Польше саммит по Ближнему Востоку в феврале - Помпео

Соединенные Штаты в феврале проведут в Польше международный саммит, посвященный миру и стабильности на Ближнем Востоке и влиянию Ирана на регион, сообщает в пятницу Fox News со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

"Мы соберем вместе десятки стран мира. Страны соберутся, чтобы сфокусировать внимание на свободе, мире, безопасности и стабильности Ближнего Востока, включая важный элемент - достижения гарантии, что Иран не будет оказывать дестабилизирующее влияние в регионе", - сказал М.Помпео.

Саммит состоится в Польше 13-14 февраля. В нем примут участие страны Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока.