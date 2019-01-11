В Армении зарегистрирован случай смерти от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщил гендиректор национального центра по контролю и предотвращению заболеваний Минздрава республики Артавазд Ванян.

"В этом году зарегистрирован один случай смерти. Умерла женщина, пораженная вирусом H1N1. Она страдала также другими заболеваниями", - сказал А.Ванян в пятницу журналистам.

В то же время, по его словам, эпидемиологическая ситуация в Армении находится под контролем.

"В настоящее время за медпомощью обратились 1251 человек, 693 человека получают стационарное лечение", - отметил А.Ванян.

Ранее Минздрав соседней Грузии подтвердил смерть с начала года 15 человек от "свиного гриппа".

По сообщениям грузинских СМИ, в большинстве смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа в Грузии речь идет о людях в возрасте до 40 лет. Одна из умерших находилась на 38-ой неделе беременности. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. При этом медики утверждают, что в большинстве летальных случаев пациенты поздно обратились за медицинской помощью и имели сопутствующие хронические заболевания.