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Регион 11.01.2019 16:27

Случай смерти от "свиного гриппа" зафиксирован в Армении

В Армении зарегистрирован случай смерти от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщил гендиректор национального центра по контролю и предотвращению заболеваний Минздрава республики Артавазд Ванян.

"В этом году зарегистрирован один случай смерти. Умерла женщина, пораженная вирусом H1N1. Она страдала также другими заболеваниями", - сказал А.Ванян в пятницу журналистам.

В то же время, по его словам, эпидемиологическая ситуация в Армении находится под контролем.

"В настоящее время за медпомощью обратились 1251 человек, 693 человека получают стационарное лечение", - отметил А.Ванян.

Ранее Минздрав соседней Грузии подтвердил смерть с начала года 15 человек от "свиного гриппа".

По сообщениям грузинских СМИ, в большинстве смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа в Грузии речь идет о людях в возрасте до 40 лет. Одна из умерших находилась на 38-ой неделе беременности. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. При этом медики утверждают, что в большинстве летальных случаев пациенты поздно обратились за медицинской помощью и имели сопутствующие хронические заболевания.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРИПП, ЖЕРТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]