Лидер ИГИЛ в восточной афганской провинции Нангархар ликвидирован в ходе авиаудара - Минобороны

Лидер боевиков "Исламского государства" в восточной афганской провинции Нангархар Хатеб Амир в пятницу уничтожен в результате авиаудара сил международной коалиции, сообщил пресс-центр министерства обороны Афганистана.

По данным афганского военного ведомства, Хатеб Амир координировал действия боевиков в провинции Нангархар, участвовал в подготовке нападений и терактов.