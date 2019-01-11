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Дальнее зарубежье 11.01.2019 18:02

Лидер ИГИЛ в восточной афганской провинции Нангархар ликвидирован в ходе авиаудара - Минобороны

Лидер боевиков "Исламского государства" в восточной афганской провинции Нангархар Хатеб Амир в пятницу уничтожен в результате авиаудара сил международной коалиции, сообщил пресс-центр министерства обороны Афганистана.

По данным афганского военного ведомства, Хатеб Амир координировал действия боевиков в провинции Нангархар, участвовал в подготовке нападений и терактов.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИГИЛ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]