В Азербайджане в 2018г выдано около 40 тыс. сертификатов е-подписи

В Азербайджане по состоянию на 1 января 2019 года выдано 166,89 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минтранспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).
«По состоянию на 1 января 2019 года юрлицам выдано 41,612 тыс. сертификатов «е-подпись», физическим лицам – 34,072 тыс., сотрудникам госорганов – 91,206 тыс.», - отметили в министерстве.
По данным ведомства, в 2018 году в Азербайджане выдано 39,748 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), что на 49,6% выше показателя 2017 года. В том числе юрлицам в отчетном периоде выдано 14,9 тыс. сертификатов «е-подпись», физическим лицам – 9,594 тыс., сотрудникам госорганов – 15,254 тыс.
По данным ведомства, на 1 января 2019 года общее число проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи составило 35 млн 332,921 тыс., юридическими и физическими лицами – 9 млн 990,461 тыс.
"При этом в течение 2018 года проведено 15 млн 451,832 тыс. операций. Количество проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи в 2018 году составило 12 млн 127,063 тыс., юридическими и физическими -лицами – 3 млн 324,769 тыс.", - подчеркивается в сообщении.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»