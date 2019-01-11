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Транспорт и связь 11.01.2019 16:41

В Азербайджане в 2018г выдано около 40 тыс. сертификатов е-подписи

В Азербайджане по состоянию на 1 января 2019 года выдано 166,89 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минтранспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

«По состоянию на 1 января 2019 года юрлицам выдано 41,612 тыс. сертификатов «е-подпись», физическим лицам – 34,072 тыс., сотрудникам госорганов – 91,206 тыс.», - отметили в министерстве.

По данным ведомства, в 2018 году в Азербайджане выдано 39,748 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), что на 49,6% выше показателя 2017 года. В том числе юрлицам в отчетном периоде выдано 14,9 тыс. сертификатов «е-подпись», физическим лицам – 9,594 тыс., сотрудникам госорганов – 15,254 тыс.

По данным ведомства, на 1 января 2019 года общее число проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи составило 35 млн 332,921 тыс., юридическими и физическими лицами – 9 млн 990,461 тыс.

"При этом в течение 2018 года проведено 15 млн 451,832 тыс. операций. Количество проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи в 2018 году составило 12 млн 127,063 тыс., юридическими и физическими -лицами – 3 млн 324,769 тыс.", - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОДПИСЬ, ЭЛЕКТРОННАЯ, СЕРТИФИКАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]