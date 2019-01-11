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Происшествия 11.01.2019 16:42

Сотрудники Госслужбы занятости привлечены к уголовной ответственности за получение взятки - Генпрокуратура

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по обвинению во взяточничестве в отношении ответственных работников Джалилабадского районного центра занятости (РЦЗ) Госслужбы занятости.

«И.о. директора Джалилабадского РЦЗ Мехти Абасов и старший советник центра Хафис Аллахъяров привлечены к уголовной ответственности по статьям 311.3.1 и 311.3.2 (Получение взятки, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана и арестованы соответствующим решением суда», - говорится в совместном сообщении пресс-служб Минтруда и социальной защиты населения и Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, М.Абасов, Х.Аллахъяров и другие лица обвиняются в получении взятки с безработных и ищущих работу граждан на общую сумму 7,4 тыс. манатов, а также в попытке получения взятки в 1 тыс. манатов у местного жителя, которому также было обещано содействие в трудоустройстве.

По результатам санкционированного обыска, проведенного следственными органами в рабочих кабинетах и местах проживания указанных лиц, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств блокноты с записями о полученных с отдельных граждан деньгах, списки лиц, желающих трудоустроиться, различные справки и прочие документы.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРРУПЦИЯ, ДЕЛО, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]