Сотрудники Госслужбы занятости привлечены к уголовной ответственности за получение взятки - Генпрокуратура

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по обвинению во взяточничестве в отношении ответственных работников Джалилабадского районного центра занятости (РЦЗ) Госслужбы занятости.

«И.о. директора Джалилабадского РЦЗ Мехти Абасов и старший советник центра Хафис Аллахъяров привлечены к уголовной ответственности по статьям 311.3.1 и 311.3.2 (Получение взятки, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана и арестованы соответствующим решением суда», - говорится в совместном сообщении пресс-служб Минтруда и социальной защиты населения и Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, М.Абасов, Х.Аллахъяров и другие лица обвиняются в получении взятки с безработных и ищущих работу граждан на общую сумму 7,4 тыс. манатов, а также в попытке получения взятки в 1 тыс. манатов у местного жителя, которому также было обещано содействие в трудоустройстве.

По результатам санкционированного обыска, проведенного следственными органами в рабочих кабинетах и местах проживания указанных лиц, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств блокноты с записями о полученных с отдельных граждан деньгах, списки лиц, желающих трудоустроиться, различные справки и прочие документы.

Р.Бабаев