Сотрудники Госслужбы занятости привлечены к уголовной ответственности за получение взятки - Генпрокуратура

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по обвинению во взяточничестве в отношении ответственных работников Джалилабадского районного центра занятости (РЦЗ) Госслужбы занятости.
«И.о. директора Джалилабадского РЦЗ Мехти Абасов и старший советник центра Хафис Аллахъяров привлечены к уголовной ответственности по статьям 311.3.1 и 311.3.2 (Получение взятки, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана и арестованы соответствующим решением суда», - говорится в совместном сообщении пресс-служб Минтруда и социальной защиты населения и Генпрокуратуры.
Согласно материалам дела, М.Абасов, Х.Аллахъяров и другие лица обвиняются в получении взятки с безработных и ищущих работу граждан на общую сумму 7,4 тыс. манатов, а также в попытке получения взятки в 1 тыс. манатов у местного жителя, которому также было обещано содействие в трудоустройстве.
По результатам санкционированного обыска, проведенного следственными органами в рабочих кабинетах и местах проживания указанных лиц, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств блокноты с записями о полученных с отдельных граждан деньгах, списки лиц, желающих трудоустроиться, различные справки и прочие документы.
Р.Бабаев
Президент Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской автономной республики
Азербайджанская община Карабаха рассчитывает в 2019 году на деоккупацию территорий Азербайджана - глава общины
Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий – президент Алиев
В Азербайджане в 2018г выдано около 40 тыс. сертификатов е-подписи
Инфляция в Азербайджане в декабре составила 0,8%, среднегодовая инфляция - 2,3%
SOCAR 17 января осуществит очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Франция может провести повторное расследование дела Danske Bank
В британском правительстве опасаются срыва сроков по Brexit - СМИ
Лидер ИГИЛ в восточной афганской провинции Нангархар ликвидирован в ходе авиаудара - Минобороны
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»