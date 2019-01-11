Франция может провести повторное расследование дела Danske Bank

Французский суд рассматривает возможность повторного расследования дела Danske Bank A/S, крупнейшего банка Дании, об отмывании денежных средств через эстонское подразделение.
Как говорится в пресс-релизе Danske Bank, в январе текущего года он получил вызов на допрос от судьи Парижского трибунала большой инстанции, которому поручено это дело, с целью обсудить текущее положение дел.
Около года назад французские власти изменили статус Danske Bank с фигуранта расследования на свидетеля. Однако теперь это решение может быть отменено, и банк может снова оказаться под следствием.
В письме французского судьи также отмечалось, что объем расследования был расширен, в него дополнительно включены транзакции на общую сумму 28 млн евро, совершенные в 2007-2014 годах.
В четверг основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил датским парламентариям, что сотрудники банка "открыто лгали" властям Франции, расследующим его причастность к схемам отмывания денег.
"Мы не считаем, что предоставляли французским властям неверную информацию. Напротив, очевидно, что получение максимально точной картины произошедшего в Эстонии отвечает нашим интересам", - говорится в заявлении Danske Bank.
Вместе с тем информированные источники заявили Financial Times, что в Danske Bank за последний год изменилось понимание происходившего в Эстонии.
Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.
Власти Дании, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.
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