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Дальнее зарубежье 11.01.2019 18:41

Франция может провести повторное расследование дела Danske Bank

Французский суд рассматривает возможность повторного расследования дела Danske Bank A/S, крупнейшего банка Дании, об отмывании денежных средств через эстонское подразделение.

Как говорится в пресс-релизе Danske Bank, в январе текущего года он получил вызов на допрос от судьи Парижского трибунала большой инстанции, которому поручено это дело, с целью обсудить текущее положение дел.

Около года назад французские власти изменили статус Danske Bank с фигуранта расследования на свидетеля. Однако теперь это решение может быть отменено, и банк может снова оказаться под следствием.

В письме французского судьи также отмечалось, что объем расследования был расширен, в него дополнительно включены транзакции на общую сумму 28 млн евро, совершенные в 2007-2014 годах.

В четверг основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил датским парламентариям, что сотрудники банка "открыто лгали" властям Франции, расследующим его причастность к схемам отмывания денег.

"Мы не считаем, что предоставляли французским властям неверную информацию. Напротив, очевидно, что получение максимально точной картины произошедшего в Эстонии отвечает нашим интересам", - говорится в заявлении Danske Bank.

Вместе с тем информированные источники заявили Financial Times, что в Danske Bank за последний год изменилось понимание происходившего в Эстонии.

Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ДАНИЯ, БАНК, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]