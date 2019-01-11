В Пекине обеспокоены задержанием сотрудника Huawei в Варшаве

МИД Китая в пятницу выразил серьезную обеспокоенность в связи с задержанием в Польше высокопоставленного сотрудника компании Huawei, сообщают китайские СМИ.
В МИД Китая также призвали Польшу защищать законные права китайского гражданина.
Имя задержанного гражданина Китая, а также взятого под стражу гражданина Польши власти не называют. Польское ТВ передает, что, по его данным, задержанный сотрудник Huawei является директором по продажам в Польше.
Также, по данным польских каналов, гражданин Польши - некий Петр Д., бывший высокопоставленный сотрудник службы агентства внутренней безопасности Польши.
Диписточник китайской газеты "Саут Чайна морнинг пост" сообщил, что сотрудник посольства КНР в Варшаве связался с польским МИД для оказания консульских услуг задержанному гражданину.
Задержанных мужчин обвиняют в шпионаже в пользу Китая, детали обвинений не раскрываются.
Ранее на этой неделе в Польше обыскали дома обоих подозреваемых, изъяли некоторые документы и данные в электронном виде из офисов Huawei в Польше, а в компании-операторе мобильной связи Orange Polska, где работал поляк.
В Huawei заявили, что знают о задержании гражданина КНР, действительно являющегося сотрудником компании.
Компания Orange Polska заявила о готовности сотрудничать с властями Польши в рамках расследования.
По обвинениям, связанным со статьями за шпионаж, в Польше может грозить до 10 лет тюрьмы.
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