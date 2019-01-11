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Дальнее зарубежье 11.01.2019 19:04

В Пекине обеспокоены задержанием сотрудника Huawei в Варшаве

МИД Китая в пятницу выразил серьезную обеспокоенность в связи с задержанием в Польше высокопоставленного сотрудника компании Huawei, сообщают китайские СМИ.

В МИД Китая также призвали Польшу защищать законные права китайского гражданина.

Имя задержанного гражданина Китая, а также взятого под стражу гражданина Польши власти не называют. Польское ТВ передает, что, по его данным, задержанный сотрудник Huawei является директором по продажам в Польше.

Также, по данным польских каналов, гражданин Польши - некий Петр Д., бывший высокопоставленный сотрудник службы агентства внутренней безопасности Польши.

Диписточник китайской газеты "Саут Чайна морнинг пост" сообщил, что сотрудник посольства КНР в Варшаве связался с польским МИД для оказания консульских услуг задержанному гражданину.

Задержанных мужчин обвиняют в шпионаже в пользу Китая, детали обвинений не раскрываются.

Ранее на этой неделе в Польше обыскали дома обоих подозреваемых, изъяли некоторые документы и данные в электронном виде из офисов Huawei в Польше, а в компании-операторе мобильной связи Orange Polska, где работал поляк.

В Huawei заявили, что знают о задержании гражданина КНР, действительно являющегося сотрудником компании.

Компания Orange Polska заявила о готовности сотрудничать с властями Польши в рамках расследования.

По обвинениям, связанным со статьями за шпионаж, в Польше может грозить до 10 лет тюрьмы.

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Тэги: КНР, ПОЛЬША, ЗАДЕРЖАНИЕ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]