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Регион 11.01.2019 19:12

В Тегеране считают, что задержка запуска механизма по расчетам ЕС расширит торговлю Ирана с РФ и Китаем

Задержка начала работы механизма для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном поможет Тегерану в укреплении отношений с Россией и Китаем, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на члена комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Алаэддина Боруджерди.

Депутат, говоря о механизме, указал, что "до настоящего времени европейские страны не могли показывать свой суверенитет под давлением США".

"Если европейские страны не смогут выстоять под давлением США, то европейские компании в этом вопросе потеряют больше всего, так как отношения Ирана с Китаем и Россией будут усиливаться", - сказал он.

В прошлом году глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что ЕС планирует начать работу механизма с Ираном до конца 2018 года, однако механизм до сих пор не появился.

Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, 7 января заявляла, что ЕС надеется, что механизм будет учрежден в ближайшие недели.

В конце сентября ЕС обнародовал план создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV), чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном.

Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, после того, как президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.

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Тэги: ИРАН, ЕС, МЕХАНИЗМ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]