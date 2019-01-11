В Тегеране считают, что задержка запуска механизма по расчетам ЕС расширит торговлю Ирана с РФ и Китаем

Задержка начала работы механизма для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном поможет Тегерану в укреплении отношений с Россией и Китаем, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на члена комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Алаэддина Боруджерди.
Депутат, говоря о механизме, указал, что "до настоящего времени европейские страны не могли показывать свой суверенитет под давлением США".
"Если европейские страны не смогут выстоять под давлением США, то европейские компании в этом вопросе потеряют больше всего, так как отношения Ирана с Китаем и Россией будут усиливаться", - сказал он.
В прошлом году глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что ЕС планирует начать работу механизма с Ираном до конца 2018 года, однако механизм до сих пор не появился.
Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, 7 января заявляла, что ЕС надеется, что механизм будет учрежден в ближайшие недели.
В конце сентября ЕС обнародовал план создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV), чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном.
Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, после того, как президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.
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