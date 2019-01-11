В ЕС надеются, что Минск объявит мораторий на смертную казнь

Евросоюз осуждает вынесение очередного смертного приговора в Белоруссии.
"ЕС однозначно выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь не служит сдерживающим фактором для совершения преступления, и любые ошибки (при вынесении смертного приговора - ИФ) становятся необратимыми", - говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич.
"Мы ожидаем, что оставшиеся смертные приговоры в Беларуси будут изменены, а мораторий на смертную казнь введен в качестве первого шага к ее отмене", - добавила она.
Накануне с призывом ввести мораторий на смертную казнь в Белоруссии выступил Совет Европы.
Как сообщалось, в среду Могилевский областной суд приговорил Александра Осиповича к исключительной мере наказания - расстрелу.
Согласно материалам суда, А.Осипович после совместного распития спиртных напитков избил случайных знакомых девушек. Те, опасаясь за свои жизнь и здоровье, закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножом, ворвался в ванную комнату.
После этого он нанес одной девушке не менее 77 ударов молотком, ножом и руками. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее двух ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
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