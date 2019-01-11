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СНГ 11.01.2019 20:03

Двух белорусов оштрафовали за попытку дать взятку 90 смоленским таможенникам

Суд признал двоих граждан Белоруссии виновными в покушении на дачу взятки более 90 сотрудникам смоленской таможни, сообщает Следственное управление СКР по Смоленской области.

Суд установил, что в ноябре 2016 года гендиректор одного из ООО и его знакомый, чтобы ускорить процедуру таможенного оформления ввозимых грузов, разложили около 3 млн рублей в более 90 персональных кабинок в раздевалке госслужащих.

Подельники были задержаны сотрудниками региональных управлений СК и ФСБ России непосредственно на месте совершения преступления, когда один из злоумышленников заканчивал раскладывать конверты с деньгами в кабинки.

В зависимости от роли каждого, соучастники признаны виновными по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 291.1 (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере).

С учетом содержания фигурантов под стражей в течение двух лет, им вынесено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

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Тэги: РОССИЯ, СМОЛЕНСК, ТАМОЖНЯ, ВЗЯТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]