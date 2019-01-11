Британия может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что, если сторонам не удастся принять условия проекта сделки между Брюсселем и Лондоном по условиям Brexit, Соединенное Королевство может отказаться от выхода из ЕС.
"В случае если проект сделки будет отклонен, в конечном итоге мы рискуем получить не Brexit без сделки, а парализованный Brexit. А паралич Brexit в свою очередь может привести к отказу от выхода из ЕС", - сказал министр в пятницу в эфире радио BBC.
"Если мы как политики не сможем реализовать Brexit, это будет фундаментальный подрыв доверия между народом и политиками, и, я думаю, мы об этом будем жалеть многие и многие поколения... Это также станет сильным ударом по репутации Британии за границей вне зависимости от причин, по которым Brexit может сорваться", - отметил Дж.Хант.
Голосование в британской палате общин по сделке по Brexit запланировано на 15 января. Т.Мэй ранее перенесла голосование с 11 декабря из-за недовольства некоторых парламентариев условиями Brexit по британской границе.
Чтобы сделка прошла через парламент, нужно простое большинство голосов. СМИ отмечают, что для того, чтобы обеспечить прохождение сделки Т.Мэй необходимо примерно 320 голосов из 650, так как в парламенте есть не голосующие члены, такие как спикер. Против варианта Т.Мэй по сделке высказывалась часть ее Консервативной партии, а также все 10 членов Демократической юнионистской партии в палате общин, на поддержку которой рассчитывала Т.Мэй.
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