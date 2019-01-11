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Регион 11.01.2019 21:14

Еще один житель Грузии мог скончаться от "свиного гриппа" - СМИ

Третий за сутки человек скончался в Грузии с подозрением на заболевание вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают грузинские СМИ в пятницу.

По данным СМИ, 60-летний мужчина скончался в Тбилиси.

Ранее в пятницу Минздрав Грузии подтвердил 15 смертельных случаев заболевания вирусом H1N1, включая два за последние сутки случая в Кутаиси и Батуми. Таким образом, последний случай может стать 16-м по счету.

Между тем, глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко заявил в пятницу журналистам, что на данном этапе угрозы эпидемии в стране нет. "К счастью, мы не идем к эпидемии. Наоборот, идем к снижению", - сказал министр.

Комментируя ситуацию в Грузии с распространением вируса гриппа H1N1, глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Грузии Мариян Ивануша заявил в среду, что показатели смертности в Грузии в текущем сезоне на данном этапе не выходят за опасные пределы.

Представитель ВОЗ напомнил, что в Европейском регионе ежегодно от вируса гриппа типа "А" погибает около 70 тысяч человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРИПП, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]