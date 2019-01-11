Третий за сутки человек скончался в Грузии с подозрением на заболевание вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают грузинские СМИ в пятницу.

По данным СМИ, 60-летний мужчина скончался в Тбилиси.

Ранее в пятницу Минздрав Грузии подтвердил 15 смертельных случаев заболевания вирусом H1N1, включая два за последние сутки случая в Кутаиси и Батуми. Таким образом, последний случай может стать 16-м по счету.

Между тем, глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко заявил в пятницу журналистам, что на данном этапе угрозы эпидемии в стране нет. "К счастью, мы не идем к эпидемии. Наоборот, идем к снижению", - сказал министр.

Комментируя ситуацию в Грузии с распространением вируса гриппа H1N1, глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Грузии Мариян Ивануша заявил в среду, что показатели смертности в Грузии в текущем сезоне на данном этапе не выходят за опасные пределы.

Представитель ВОЗ напомнил, что в Европейском регионе ежегодно от вируса гриппа типа "А" погибает около 70 тысяч человек.