Президент Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской автономной республики

Баку. 11 января. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о назначении судей и председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской автономной республики, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, Полад Гасанов назначен судьей и председателем Военного суда Нахчыванской автономной республики, Габиль Мамедов – судьей и председателем Городского суда Нахчывана.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»