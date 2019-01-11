Президент Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской автономной республики

Баку. 11 января. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о назначении судей и председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской автономной республики, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Полад Гасанов назначен судьей и председателем Военного суда Нахчыванской автономной республики, Габиль Мамедов – судьей и председателем Городского суда Нахчывана.

А.Мамедов