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Внутренняя политика 11.01.2019 18:30

Президент Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской автономной республики

Баку. 11 января. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о назначении судей и председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской автономной республики, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Полад Гасанов назначен судьей и председателем Военного суда Нахчыванской автономной республики, Габиль Мамедов – судьей и председателем Городского суда Нахчывана.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУДЬИ, НАЗНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]