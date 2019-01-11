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Дальнее зарубежье 11.01.2019 21:56

Военные контакты между Вашингтоном и Анкарой продолжатся на следующей неделе - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу заявил, что Соединенные Штаты и Турция планируют поддерживать военные контакты на следующей неделе.

"Цели этих военных контактов - определенные заверения, протоколы и процедуры, благодаря которым обе стороны будут позитивно оценивать то, что происходит (в военной сфере - ИФ). Мы надеемся, что переговоры, которые продолжатся на следующей неделе, дадут результаты, которые устроят обе стороны", - говорится в тексте его интервью, размещенном на сайте популярного радиоведущего Хью Хьюитта.

Между тем турецкие СМИ сообщают, что 5 февраля в США отправится турецкая делегация, которую возглавит замминистра иностранных дел Турции Седат Онал. Основным темами переговоров, как ожидается, станут Сирия и действия сирийских курдов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]