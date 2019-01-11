Военные контакты между Вашингтоном и Анкарой продолжатся на следующей неделе - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу заявил, что Соединенные Штаты и Турция планируют поддерживать военные контакты на следующей неделе.
"Цели этих военных контактов - определенные заверения, протоколы и процедуры, благодаря которым обе стороны будут позитивно оценивать то, что происходит (в военной сфере - ИФ). Мы надеемся, что переговоры, которые продолжатся на следующей неделе, дадут результаты, которые устроят обе стороны", - говорится в тексте его интервью, размещенном на сайте популярного радиоведущего Хью Хьюитта.
Между тем турецкие СМИ сообщают, что 5 февраля в США отправится турецкая делегация, которую возглавит замминистра иностранных дел Турции Седат Онал. Основным темами переговоров, как ожидается, станут Сирия и действия сирийских курдов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»