Адвокат президента США Руди Джулиани заявил газете "Хилл", что юристам Дональда Трампа следует предоставить доступ к окончательной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера для исправления ошибок в документе.
Этот доклад, который, как ожидается, опубликуют в феврале, посвящен предполагаемому вмешательству РФ в президентские выборы в США в 2016 году.
"Для честности им (команде Р.Мюллера - ИФ) следует показать его (доклад - ИФ), так что мы сможем корректировать его, если они ошиблись", - сказал Р.Джулиани.
"В конце концов, они не Господь. Они могли быть неправы", - пояснил адвокат.
Он напомнил, что Белый дом, вероятно, прибегнет к своим особым правам в сфере передачи информации, чтобы засекретить часть доклада спецпрокурора. В то же время Р.Джулиани признал, что реализовать это право через судебные инстанции будет непросто.
Также Р.Джулиани прокомментировал решение экс-адвоката Д.Трампа Майкла Коэна свидетельствовать перед комитетом палаты представителей Конгресса США 7 февраля. По данным "Хилл", нынешний адвокат Д.Трампа назвал это мероприятие саркастично: "Подумаешь!" Говоря о деле экс-главы предвыборного штаба Д.Трампа Пола Манафорта, Р.Джулиани отметил, что П.Манафорт не делал ничего криминального.
Основная задача команды Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.
Суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера. Сам П.Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влиянии на свидетелей.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что П.Манафорт передавал россиянину Константину Килимнику информацию о выборах в США 2016 года, и эти сведения, вероятно, предназначалась для украинских предпринимателей Сергея Левочкина и Рината Ахметова.
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