Президент Грузии пока не видит предпосылок для восстановления дипотношений с РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на данном этапе не видит условий для восстановления дипломатических отношений с Россией.
"Я не готова дать в этом направлении какие-либо советы правительству или законодательному органу", - заявила С.Зурабишвили в пятницу на пресс-конференции.
Она считает, что восстановление дипломатических отношений, начало диалога или каких-либо новых отношений с РФ в настоящее время невозможно без участия "главных партнеров Грузии".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»