Приостановка работы части федеральных учреждений США ("шатдаун") привела к тому, что несколько сотен тысяч служащих не получили вовремя денежные выплаты, передает в пятницу агентство Associated Press (AP).
По данным AP, 800 тыс. госслужащих, более половины из которых все еще выполняют свои рабочие обязанности, не получили заработную плату в пятницу.
AP отмечает, что администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы федеральных учреждений.
Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой.
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