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Около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплат из-за "шатдауна" - СМИ

Приостановка работы части федеральных учреждений США ("шатдаун") привела к тому, что несколько сотен тысяч служащих не получили вовремя денежные выплаты, передает в пятницу агентство Associated Press (AP).

По данным AP, 800 тыс. госслужащих, более половины из которых все еще выполняют свои рабочие обязанности, не получили заработную плату в пятницу.

AP отмечает, что администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы федеральных учреждений.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой.

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Тэги: США, ГОССЛУЖАЩИЕ, ВЫПЛАТЫ, ЗАДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]