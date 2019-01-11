Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.96 RUR   0.0254 GBR   2.1704 TRY   0.3137

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.23 Brent 61.68 0.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Янв 11° 15 Янв

11.01.2019 20:21

В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку

Открылся ночной автобусный рейс из Нахчыванской Автономной Республики (АР) Азербайджана в Баку.

Официальная церемония открытия рейса состоялась в городе Нахчыван, сообщает региональный корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

«Ночной рейс запущен с целью расширения связей жителей автономной республики с Баку и остальной частью Азербайджана, а также для создания условий по эффективному использованию ими дневных часов суток», - заявил на церемонии открытия рейса заведующий сектором Государственной транспортной службы Нахчыванской АР Натиг Гасанов.

Он отметил, что ночные рейсы будут действовать наряду с дневными, автобусы ежедневно будут выезжать из Нахчыванского городского автовокзала в 19.30 и прибывать в Баку в 9.00 утра. Из Баку автобусы будут отбывать в 21.00, прибывать в Нахчыван в 10 утра. «Цена билета в одном направлении - 25 манатов, проезд для детей до 5 лет - бесплатный, а для детей в возрасте 5-10 лет проезд обойдется в 50% от стоимости билета. Билеты можно купить предварительно в кассах всех автовокзалов на территории автономной республики»,- сообщил представитель госслужбы.

Н.Гасанов добавил, что пока предусмотрен один ночной рейс в день, однако по мере необходимости число рейсов будет увеличено.

Он подчеркнул, что на маршруте задействованы отвечающие современным стандартам автобусы с просторным салоном и удобными креслами, в пути пассажирам предлагаются чай и кофе. «Первым ночным рейсом в Баку отбыли 10 пассажиров», - сказал он.

Первый ночной автобус из Баку в направлении Нахчыван отправится в пятницу в 21:00 из Бакинского международного автовокзального комплекса.

Автобусные рейсы по маршруту Нахчыван-Баку-Нахчыван действуют с ноября 2007 года. Автобусы следуют транзитом через территорию Ирана.

К.Гусейнова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАХЧЫВАН, АВТОБУС, РЕЙС

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]