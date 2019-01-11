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11.01.2019 23:41

Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе шокировала его своим масштабом и похожа на вторжение в США.

"Гуманитарный кризис на южной границе страны: я только что вернулся оттуда, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было себе представить. Это вторжение!" - написал Д.Трамп в своем Twitter.

По словам президента, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не знают, насколько опасна эта ситуация для всей страны.

"Предыдущие американские администрации давно должны были построить стальное заграждение или стену (на границе с Мексикой - ИФ). Они этого не сделали, но я сделаю", - добавил Д.Трамп.

При этом американский лидер вновь подчеркнул, что без стены США не будут в безопасности от преступных группировок и наркотрафика, источником которых является Мексика.

22 декабря около четверти учреждений федерального правительства США приостановило работу после того, как Конгресс и президент Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.

Д.Трамп считает, что и спикер палаты представителей Н.Пелоси, и лидер сенатского меньшинства Ч.Шумер знают, что строительство стены будет эффективной мерой для борьбы с незаконной иммиграцией. Однако, по его мнению, демократы выступают против этого из-за предстоящих президентских выборов в 2020 году.

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Тэги: США, ТРАМП, ГРАНИЦА, СРАВНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]