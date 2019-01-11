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Макроэкономика 11.01.2019 21:40

Инвестиции в экономику Азербайджана в 2018г превысили $10 млрд – президент Алиев

Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в 2018 году составили 17,2 млрд манатов, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

«В экономику страны в прошлом году было вложено 17,2 млрд манатов, что является хорошим показателем. Еще более отрадным является тот факт, что свыше 11 млрд манатов было вложено в ненефтяной сектор экономики», - сказал И. Алиев.

Глава государства отметил, что данный факт показывает привлекательность Азербайджана для инвестиций. «Потенциальных инвесторов еще больше воодушевит тот факт, что Азербайджан поднялся на 25-е место в последнем рейтинге (Doing Business - ИФ) Всемирного банка. Это привлечет еще больше инвестиций в нашу страну», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что валютные резервы Азербайджана в прошлом году выросли на $3 млрд – до $45 млрд.

Он также подчеркнул, что внешний долг Азербайджана сократился с 22,8% ВВП до 19% ВВП. «Это очень положительный показатель. Но я считаю, что наш внешний долг должен быть еще ниже. Конечно, если сравнивать его с нашими валютными резервами, то внешний долг в 4-5 раз меньше, и мы можем в любое время полностью его закрыть», - сказал он.

И. Алиев также отметил, что Азербайджан в 2018 году увеличил экспорт на 36%. «Если говорить про общую сумму, то наш экспорт достиг $19 млрд, а положительное сальдо торгового баланса составило $8,6 млрд», - подчеркнул глава государства.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИНВЕСТИЦИИ, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]