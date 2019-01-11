«Коньячная дипломатия» позволила бывшему руководству Армении подкупить большое количество европолитиков – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал международные организации признать свою причастность к преступлениям правительства Сержа Саргсяна в Армении.
«Мы не однократно говорили, что в Армении царствует криминальный режим хунты. Но, к сожалению, некоторые международные организации закрывали на это глаза», - заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
Глава государства отметил, что последние парламентские выборы в Армении показали, что «незаконно захватившая правительство группа (С.Саргсяна – ИФ) не набрала и 5% голосов».
«Появляется вопрос, как международные организации положительно оценивали президентские и парламентские выборы, проведенные за последние годы в Армении, на которых были масштабные фальсификации? Почему деятельность криминального режима, приписывающего себе более 50% голосов, не осуждалась? Почему Совет Европы, Европейский парламент и другие международные организации, глагольствующие о демократии, закрывали глаза на эту ситуацию? Разве они не знали, что в Армении все выборы сфальсифицированы? Не знали, что армянский народ ненавидит криминальный режим? Они прекрасно об этом знали. Но, закрывали глаза», - подчеркнул И.Алиев.
Президент Азербайджана допускает, что, скорее всего, у международных организаций, закрывающих глаза на реальное положение дел, «были какие-то ожидания (от бывшего руководства Армении – ИФ)». «Ни для кого не секрет, что Армения проводит «коньячную дипломатию» на международной арене и подкупила большое количество политиков. Фактор взяточничества в предыдущие годы во внешней политике Армении стоял на первом месте», - заявил азербайджанский президент.
«Считаю, что этот вопрос должен быть серьезно расследован соответствующими международными органами. Так называемые политики, поддерживавшие на протяжении 20 лет криминальный режим, закрывающие глаза на их преступления, получившие от них ордена и медали, должны быть привлечены к ответственности», - добавил он.
И.Алиев отметил, что «если этого не будет, значит, ничего не меняется». «Значит, бессмысленные заявления некоторых международных организаций о правах человека и справедливости, так и останутся бессмысленными», - заявил президент.
«Если международные организации, поддерживающие криминальный режим Саргсяна хотят смыть свою вину, они должны признать то, что в течении 20 лет были за одно с этим режимом и причастны к их преступлениям. Я неоднократно говорил, что Арменией правят преступники. Сегодня это говорит народ Армении – их бывшие руководители преступники, это доказано, их герои – трусы, а генералы – воры. Вот такова сегодняшняя ситуация в Армении»,- заявил И.Алиев.
Ф.Исазаде
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