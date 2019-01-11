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Бизнес и законодательство 11.01.2019 22:14

Азербайджан вскоре откроет Торговые дома в России и ОАЭ – президент Алиев

Азербайджан планирует открытие Торговых домов (ТД) в России, заявил президент Ильхам Алиев.

«Мы открываем Торговые дома, это наша инициатива. Цель открытия таких ТД – увеличение экспорта продукции азербайджанских производителей. В планы на ближайший период входит открытие ТД в России и в ОАЭ», - сказал президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, ТД Азербайджана в настоящее время действуют в Беларуси, Украине, Латвии, Польше, Китае.

Президент подчеркнул, что правительство продолжит оказывать поддержку бизнеса с целью наращивания экспорта. «С этой целью организуются экспортные миссии за рубеж. Государство берет на себя расходы по участию наших предпринимателей в выставках за рубежом», - добавил И.Алиев.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТД, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]