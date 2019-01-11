Азербайджан вскоре откроет Торговые дома в России и ОАЭ – президент Алиев

Азербайджан планирует открытие Торговых домов (ТД) в России, заявил президент Ильхам Алиев.
«Мы открываем Торговые дома, это наша инициатива. Цель открытия таких ТД – увеличение экспорта продукции азербайджанских производителей. В планы на ближайший период входит открытие ТД в России и в ОАЭ», - сказал президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
По его словам, ТД Азербайджана в настоящее время действуют в Беларуси, Украине, Латвии, Польше, Китае.
Президент подчеркнул, что правительство продолжит оказывать поддержку бизнеса с целью наращивания экспорта. «С этой целью организуются экспортные миссии за рубеж. Государство берет на себя расходы по участию наших предпринимателей в выставках за рубежом», - добавил И.Алиев.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»