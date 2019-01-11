Азербайджан в 2019 году выполнит основную часть работ по строительству новой автомагистрали до границы с Россией - Алиев

Азербайджан в 2019 году планирует выполнить большую часть работ по строительству новой автомагистрали от Сумгайыта до госграницы с Россией, заявил президент Ильхам Алиев.
«В этом году мы планируем выделить средства на строительство новой магистрали от города Сумгайыт до государственной границы с Россией. Это будет абсолютно новая дорога, и она станет второй магистралью до границы с Россией. Большая часть данного проекта будет реализована в текущем году», - сказал И.Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
По его словам, в текущем году будут выделены средства завершение строительства магистральных дорог до границ с Ираном и Грузией.
«В текущем году мы планируем завершить строительство магистрали от Астары до границы с Ираном. Благодаря этой дороге грузовые автомобили не будут заезжать в Астару. Кроме того мы планируем завершить участок дороги до границы с Грузией. Как вы знаете, до Гянджи у нас построена современная магистраль. В 2019 году будут выделены средства на расширение оставшегося участка от Гянджи до госграницы с Грузией с двух до четырех полос», - сказал И. Алиев.
В целом, по словам главы государства, в текущем году планируется профинансировать строительство в Азербайджане свыше 1 тыс. километров автомобильных дорог.
Как сообщалось ранее, Азербайджан планирует до конца 2020 года ввести в строй новую автомагистраль от Баку до границы РФ.
Президент Ильхам Алиев 19 февраля 2018 года распорядился выделить 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу) на строительство новой автодороги от пос. Г.З.Тагиев до границы с РФ.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»