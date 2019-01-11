Азербайджан в 2019г может нарастить мощности по генерации электроэнергии почти на 1 тыс. МВт - Алиев

Генерирующие мощности энергосистемы Азербайджана в 2019 году планируется увеличить на около 1 тыс. МВт, заявил президент Ильхам Алиев.

«Только за счет ремонта существующих энергоустановок и их правильного обслуживания, мы без строительства новой станции можем нарастить генерирующие мощности как минимум на 500 МВт. Это очень большая цифра и с учетом «Шимал-2» мощностью 400 МВт, мы в этом году можем получить около 1 тыс. МВт новых генерирующих мощностей. Это существенно увеличит наши экспортные мощности, поскольку в прошлом году мы получили десятки миллионов долларов доходов за счет экспорта электроэнергии», - сказал И.Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

И.Алиев напомнил, что в настоящее время Азербайджан самостоятельно обеспечивает внутренние потребности в электроэнергии и большой объем ее также отправляется на экспорт. «Однако, мы должны создать новые мощности, поскольку растет спрос, население и промышленность и расширяются экспортные возможности страны», - отметил президент.

Он сообщил, что в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию электростанции «Шимал-2», что станет «важным событием». Кроме того, начиная со второй половины 2018 года в Азербайджане проводится «очень серьезная инспекция» энергосистемы.

«В этой сфере были выявлены серьезные нарушения, из-за которых мы столкнулись летом с неожиданной аварией. В оперативном порядке все недостатки устраняются, в то же время дан старт процессу реконструкции и реабилитации (энергетической инфраструктуры – ИФ). Для этих целей в прошлом году были выделены средства», - отметил глава государства.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к аварии на должном уровне, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся.

К такому заключению пришла специальная Госкомиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, во главе с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее сообщил, что Минэнерго, ОАО «Азерэнержи» заключили контракт с германской VPC на проведение технического аудита Азербайджанской ТЭС, разработки Генплана реабилитации этой станции, а также оптимизации передачи электроэнергии в системе Азерэнержи.

Кроме этого, Минэнерго и Азерэнержи привлекли иностранных экспертов к анализу аварий в энергосистеме, произошедших в 2018 году и подготовке рекомендаций по усилению электросети Азербайджана.

Строительство второй парогазовой установки на ГРЭС «Шимал» (Шимал-2) финансируется за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (ЯБМС) в размере 29 млрд 280 млн японских йен (свыше $275 млн). Кредит предоставлен Азербайджану на 40 лет с 10-летним льготным периодом под процентную ставку 0,75%. Общая стоимость проекта составляет более $330 млн.

Проект предполагает строительство парогазовой установки мощностью 409 МВт, строительство двухкольцевой линии передач 220 кВ длиной 107 км, а также реконструкцию передающих линий и подстанций. Строительство осуществляет японская компания Toyo Engineering Corporation.

На ГРЭС «Шимал» уже функционирует одна ПГУ мощностью 400 МВт, построенная альянсом Mitsui/Mitsubishi на кредит ЯБМС.

Н.Аббасова