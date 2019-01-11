У Армении нет защиты от ракетных систем Полонез и LORA, имеющихся на вооружении Азербайджана - Алиев

Армения не имеет каких-либо средств защиты от приобретенных в 2018 году Азербайджаном ракетных систем, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«В 2018 году мы провели колоссальные работы по укреплению материально-технической базы нашей армии. На проведенных двух военных парадах мы продемонстрировали часть нашей техники. Хочу отметить ракетные системы дальнего радиуса действия – Полонез (реактивная система залпового огня) и LORA (оперативно-тактический ракетный комплекс LOng-Range Artillery Missile). Армения не обладает возможностями защиты против этих систем»,- заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, «это высокоточные системы с большой разрушительной силой, которые способны уничтожить любую военную цель». «Еще раз хочу отметить, что нет такой военной цели противника, которую мы не смогли бы уничтожить с высокой точностью»,- добавил он.

И.Алиев подчеркнул, что приобретение в 2018 году этих систем и новых боевых беспилотных летательных аппаратов повышает военную силу Азербайджана.

«Также хочу отметить, что приобретенные за последние годы средства ПВО укрепляют наш потенциал обороны, а другие системы, повышают потенциал атаки. Работы в этом направлении будут продолжены и в 2019 году», - подчеркнул И.Алиев.

Ф.Исазаде