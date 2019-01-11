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Бизнес и законодательство 11.01.2019 22:41

Алиев поручил правительству Азербайджана продолжить реформы для борьбы с теневой экономикой

Азербайджан в 2019 году продолжит борьбу с теневой экономикой, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, успешные реформы, проведенные в налоговой, таможенной и прочих сферах, нанесли существенный урон теневой экономике.

«В прошлом году мы провели крупные реформы. Они должны быть продолжены, так как в результате мы увеличиваем свои доходы, а также можем нанести сильный удар по теневой экономике. Мы ведем и будем вести борьбу против теневой экономики, как административными, так и институциональными путями, в частности реформами», - сказал глава государства.

И.Алиев отметил, что реформы в налоговой сфере и полное внедрение обязательного медицинского страхования должны положить конец незаконной занятости.

«У нас много различных методов борьбы с теневой экономикой. Мы используем и будем использовать все методы. Каждый должен понять, что дела в Азербайджане должны вестись по закону. Поэтому реформы в стране будут продолжены. Это относится не только к налоговой или таможенной сферам, но и к социальному сектору», - отметил президент.

А.Мамедов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ТЕНЕВАЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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