Алиев поручил правительству Азербайджана продолжить реформы для борьбы с теневой экономикой

Азербайджан в 2019 году продолжит борьбу с теневой экономикой, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
По его словам, успешные реформы, проведенные в налоговой, таможенной и прочих сферах, нанесли существенный урон теневой экономике.
«В прошлом году мы провели крупные реформы. Они должны быть продолжены, так как в результате мы увеличиваем свои доходы, а также можем нанести сильный удар по теневой экономике. Мы ведем и будем вести борьбу против теневой экономики, как административными, так и институциональными путями, в частности реформами», - сказал глава государства.
И.Алиев отметил, что реформы в налоговой сфере и полное внедрение обязательного медицинского страхования должны положить конец незаконной занятости.
«У нас много различных методов борьбы с теневой экономикой. Мы используем и будем использовать все методы. Каждый должен понять, что дела в Азербайджане должны вестись по закону. Поэтому реформы в стране будут продолжены. Это относится не только к налоговой или таможенной сферам, но и к социальному сектору», - отметил президент.
А.Мамедов
Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну
У Армении нет защиты от ракетных систем Полонез и LORA, имеющихся на вооружении Азербайджана - Алиев
Переговоры по Карабаху должны вестись только между Азербайджаном и Арменией - Алиев
Бакметрополитен в 2019г будет полностью оснащен генераторами на случай ЧС – президент Алиев
Иностранные туристы в 2018г потратили в Азербайджане $2 млрд - президент Алиев
Сотрудники Госслужбы занятости привлечены к уголовной ответственности за получение взятки - Генпрокуратура
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Британия может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант
Около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплат из-за "шатдауна" - СМИ
Алиев: Конвенция по статусу Каспия – большой дипломатический успех каждого прикаспийского государства
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»