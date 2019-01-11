Инвестиции в агропарки в Азербайджане составят около $1,3 млрд

Азербайджане планируется создание 51 агропарка, суммарные инвестиции составят 2,2 млрд манатов (около $1,3 млрд по текущему курсу), заявил президент Ильхам Алиев.

«В Азербайджане планируется строительство 51 агропарка общей площадью около 200 тыс. га. Суммарные инвестиции в их строительство оцениваются 2,2 млрд манатов», - сказал И.Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, в настоящее время уже завершены работы по строительству 17 агропарков общей площадью в 104 тыс. га.

Глава государства также добавил, что в промышленных парках и кварталах страны планируется деятельность 67 резидентов. «Из них 40 резидентов уже действуют на территории промышленных парков и кварталов. Инвестиции в промышленные кварталы и парки оцениваются в 5 млрд манатов. Эти проекты позволят создать свыше 11 тыс. новых рабочих мест», – отметил И. Алиев.

Президент добавил, что в 2018 году предпринимателям было выдано льготных кредитов на сумму 160 млн манатов (по линии НФПП, а затем Фонда развития предпринимательства - ИФ). «Все эти кредиты были выданы за счет возвращенных средств», - добавил глава государства.

А.Мамедов