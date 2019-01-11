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АПК 11.01.2019 22:49

Инвестиции в агропарки в Азербайджане составят около $1,3 млрд

Азербайджане планируется создание 51 агропарка, суммарные инвестиции составят 2,2 млрд манатов (около $1,3 млрд по текущему курсу), заявил президент Ильхам Алиев.

«В Азербайджане планируется строительство 51 агропарка общей площадью около 200 тыс. га. Суммарные инвестиции в их строительство оцениваются 2,2 млрд манатов», - сказал И.Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, в настоящее время уже завершены работы по строительству 17 агропарков общей площадью в 104 тыс. га.

Глава государства также добавил, что в промышленных парках и кварталах страны планируется деятельность 67 резидентов. «Из них 40 резидентов уже действуют на территории промышленных парков и кварталов. Инвестиции в промышленные кварталы и парки оцениваются в 5 млрд манатов. Эти проекты позволят создать свыше 11 тыс. новых рабочих мест», – отметил И. Алиев.

Президент добавил, что в 2018 году предпринимателям было выдано льготных кредитов на сумму 160 млн манатов (по линии НФПП, а затем Фонда развития предпринимательства - ИФ). «Все эти кредиты были выданы за счет возвращенных средств», - добавил глава государства.

А.Мамедов

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Тэги: АГРОПАРКИ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]