Дефицит госбюджета Азербайджана в 2018г составил 1,35% к расходам

Дефицит госбюджета Азербайджана в 2018 году по оперативным данным составил 307 млн манатов, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Доходы госбюджета в 2018 году составили 22 млрд 412 млн манатов, что на 262 млн манатов больше прогноза. Расходы госбюджета составили 22 млрд 719 млн манатов и были исполнены на 98,4%. Фактический дефицит госбюджета составил 307 млн манатов (1,35% к расходам - ИФ) при прогнозе в 951 млн манатов», - сказал С.Шарифов в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, в структуре доходов поступления от ненефтяного сектора составили 9 млрд 10 млн манатов, плановое задание выполнено на 102,4%, рост по сравнению с 2017 годом составил 4,4%.

С.Шарифов подчеркнул, что в 2018 году поступления в госбюджет по линии Минналогов составили 7 млрд 418 млн манатов, плановое задание выполнено на 100,5%, рост поступлений по сравнению с 2017 годом составил 6.4%.

По линии Государственного таможенного комитета (ГТК) поступления составили 3 млрд 434 млн манатов, план перевыполнен на 244 млн манатов, рост по сравнению с 2017 годом на 31,6%.

Поступления от приватизации составили 101,2 млн манатов, остальные доходы пришлись на трансферты из Госнефтефонда и прочие поступления.

Министр отметил, что в структуре расходов в 2018 году социальные составили 7 млрд 197 млн манатов (рост по сравнению с 2017 годом на 7,6%) или 31.7% всех бюджетных расходов за отчетный год.

С.Шарифов подчеркнул, что в рамках господдержки предпринимательства в 2018 году из госбюджета на выдачу субсидий фермерам было направлено 370 млн манатов, на стимулирование ненефтяного экспорта – 15 млн манатов.

«Кроме этого, из госбюджета в отчетном году на финансирование создания различной инфраструктуры и на проекты было выделено 5 млрд 365 млн манатов, включая 5 млрд 64 млн манатов в рамках государственных капвложений, 301 млн манатов – из Резервного фонда президента», - отметил глава Минфина.

С.Шарифов добавил, что из госбюджета в 2018 году было выделено 2 млрд 260 млн манатов на обслуживание внешнего долга и прочих обязательств.

А.Азизов