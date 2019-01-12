В Азербайджан в 2018г ввезено золотых слитков на $803 млн – глава ГТК

Товарооборот Азербайджана в 2018 году составил $30,924 млрд, заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.
«Товарооборот Азербайджана по итогам 2018 года составил $30,924 млрд: экспорт - $19,46 млрд, импорт - $11,464 млрд», - сказал С.Мехтиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
По его словам, рост импорта по итогам прошлого года составил $2,682 млрд, но не вся эта сумма была отнесена к налогооблагаемой базе.
«Расчеты показали, что в прошлом году для пополнения стратегических золотых запасов в страну со стороны Госнефтефонда и Центрального банка было импортировано золотых слитков на $803 млн. Кроме того в налогооблагаемую базу также не вошли оборудование, механические устройства и прочие преференциальные товары на сумму $300 млн», - сказал С. Мехтиев.
Глава ГТК отметил, что по итогам прошлого года ведомство перечислило в государственный бюджет 3 млрд 434 млн манатов.
А.Мамедов
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