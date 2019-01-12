В 2018г из таможенных органов Азербайджана по фактам коррупции уволены около 120 человек

Государственный таможенный комитет в 2018 году предотвратил свыше 10 тыс. таможенных правонарушений, сообщил в пятницу председатель ГТК Сафар Мехтиев.
«В 2018 году ГТК предотвратил 747 преступных фактов и 9 672 факта правонарушения. Из них 264 факта были связаны с незаконным оборотом наркотиков. По этим фактам было изъято 1,193 тонны наркотических и психотропных средств. В прошлом году к уголовной ответственности было привлечено 308 человек», - сказал С.Мехтиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.
Глава ГТК отметил, что в прошлом году за административные правонарушения к ответственности по 8 925 фактам были привлечены 332 юридических и 8 608 физических лиц.
«Общая сумма задержанной контрабандной продукции составила 107 млн манатов. Кроме того было предотвращено льготное декларирование непреференциальной продукции на сумму свыше 416 млн манатов», - сказал он.
С.Мехтиев также отметил, что в прошлом году по фактам коррупции из таможенных органов было уволено 117 человек, уголовные дела по 17 сотрудникам переданы в Генеральную прокуратуру.
А.Мамедов
Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну
У Армении нет защиты от ракетных систем Полонез и LORA, имеющихся на вооружении Азербайджана - Алиев
Переговоры по Карабаху должны вестись только между Азербайджаном и Арменией - Алиев
В Азербайджан в 2018г ввезено золотых слитков на $803 млн – глава ГТК
Дефицит госбюджета Азербайджана в 2018г составил 1,35% к расходам
Инвестиции в агропарки в Азербайджане составят около $1,3 млрд
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Британия может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант
Около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплат из-за "шатдауна" - СМИ
Алиев: Конвенция по статусу Каспия – большой дипломатический успех каждого прикаспийского государства
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»