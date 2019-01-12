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Происшествия 12.01.2019 00:58

В 2018г из таможенных органов Азербайджана по фактам коррупции уволены около 120 человек

Государственный таможенный комитет в 2018 году предотвратил свыше 10 тыс. таможенных правонарушений, сообщил в пятницу председатель ГТК Сафар Мехтиев.

«В 2018 году ГТК предотвратил 747 преступных фактов и 9 672 факта правонарушения. Из них 264 факта были связаны с незаконным оборотом наркотиков. По этим фактам было изъято 1,193 тонны наркотических и психотропных средств. В прошлом году к уголовной ответственности было привлечено 308 человек», - сказал С.Мехтиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

Глава ГТК отметил, что в прошлом году за административные правонарушения к ответственности по 8 925 фактам были привлечены 332 юридических и 8 608 физических лиц.

«Общая сумма задержанной контрабандной продукции составила 107 млн манатов. Кроме того было предотвращено льготное декларирование непреференциальной продукции на сумму свыше 416 млн манатов», - сказал он.

С.Мехтиев также отметил, что в прошлом году по фактам коррупции из таможенных органов было уволено 117 человек, уголовные дела по 17 сотрудникам переданы в Генеральную прокуратуру.

А.Мамедов

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Тэги: ТАМОЖНЯ, КОНТРАБАНДА, ПРЕСЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]