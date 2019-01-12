В 2018г из таможенных органов Азербайджана по фактам коррупции уволены около 120 человек

Государственный таможенный комитет в 2018 году предотвратил свыше 10 тыс. таможенных правонарушений, сообщил в пятницу председатель ГТК Сафар Мехтиев.

«В 2018 году ГТК предотвратил 747 преступных фактов и 9 672 факта правонарушения. Из них 264 факта были связаны с незаконным оборотом наркотиков. По этим фактам было изъято 1,193 тонны наркотических и психотропных средств. В прошлом году к уголовной ответственности было привлечено 308 человек», - сказал С.Мехтиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

Глава ГТК отметил, что в прошлом году за административные правонарушения к ответственности по 8 925 фактам были привлечены 332 юридических и 8 608 физических лиц.

«Общая сумма задержанной контрабандной продукции составила 107 млн манатов. Кроме того было предотвращено льготное декларирование непреференциальной продукции на сумму свыше 416 млн манатов», - сказал он.

С.Мехтиев также отметил, что в прошлом году по фактам коррупции из таможенных органов было уволено 117 человек, уголовные дела по 17 сотрудникам переданы в Генеральную прокуратуру.

А.Мамедов